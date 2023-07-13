В Курской области пограничники средствами РЭБ посадили украинский FPV-дрон

Глава региона Роман Старовойт уточнил, что при ударе о землю он взорвался

ТАСС, 13 июля. Пограничники в Курской области, используя радиоэлектронные средства борьбы (РЭБ), посадили дрон, запущенный Вооруженными силами Украины, он взорвался при ударе о землю.

Пострадавших нет, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Наши пограничники в Суджанском районе приземлили вражеский FPV-дрон средствами РЭБ. При ударе о землю он взорвался", - написал Старовойт.

Как уточнил губернатор, во время инцидента никто не пострадал, повреждений не зафиксировано. "Благодарю бойцов за службу", - добавил губернатор.