В Свердловскую область направили дополнительные отряды авиадесантников для тушения пожаров

В ликвидации огня примут участие 12 специалистов Тюменской авиабазы и 30 специалистов Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Дополнительные группы для тушения лесных пожаров направлены в Свердловскую область.

Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В Свердловскую область дополнительно направлены отряды авиадесантников для ликвидации природных пожаров. <…> 12 специалистов Тюменской авиабазы сегодня прибыли в регион и уже помогают ликвидировать возгорания; 30 специалистов Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов прибудут в 19:30 (17:30 мск) и сразу выдвинутся в зону лесных пожаров", - говорится в сообщении.