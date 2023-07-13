13 июля, 14:29
Лесные пожары в России

В Свердловскую область направили дополнительные отряды авиадесантников для тушения пожаров

В ликвидации огня примут участие 12 специалистов Тюменской авиабазы и 30 специалистов Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Дополнительные группы для тушения лесных пожаров направлены в Свердловскую область.

Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В Свердловскую область дополнительно направлены отряды авиадесантников для ликвидации природных пожаров. <…> 12 специалистов Тюменской авиабазы сегодня прибыли в регион и уже помогают ликвидировать возгорания; 30 специалистов Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов прибудут в 19:30 (17:30 мск) и сразу выдвинутся в зону лесных пожаров", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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