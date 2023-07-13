13 июля, 14:31

В Шайдурихе зафиксировали превышение ПДК вредных веществ после пожара

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области также сообщили, что качество питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода в воздухе в 1,6 раза в селе Шайдуриха Свердловской области, где один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре. Об этом сообщили в  в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

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"Нижнетагильским филиалом ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" исследованы пробы атмосферного воздуха и питьевой воды в связи с пожаром в селе Шайдурихе Невьянского ГО. Выявлено превышение допустимой максимально разовой концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе в 1,6 раза. Остальные показатели в норме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что качество питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам.

В среду в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали открытое горение. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

По последним данным, в пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации до 21 июля. 

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