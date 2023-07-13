В Туапсинском районе жителям начнут выплачивать компенсацию ущерба

Некоторые населенные пункты продолжают оставаться обесточенными, аварийные бригады ремонтируют поврежденные объекты инженерной инфраструктуры, ведутся работы по восстановлению ЛЭП и водоснабжения

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Службы завершат подворовой обход пострадавших от подтопления поселений Туапсинского района Краснодарского края, чтобы с пятницы начать выплату компенсации ущерба. Об этом ТАСС в четверг сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

"Службы уже сегодня закончат подворовой обход всех подтопленных домов. До конца дня сформируем список тех, кому с завтрашнего дня будет оказываться финансовая помощь - компенсация ущерба", - сказал он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам от Краснодарского края выехать в регион для оказания помощи населению после подтоплений.

Депутат, который находится на месте происшествия и лично принимает участие в подворовых обходах, оценил ситуацию в районе как "непростую, но полностью контролируемую". По его словам, все краевые и федеральные службы работают слаженно. Некоторые населенные пункты продолжают оставаться обесточенными, аварийные бригады ремонтируют поврежденные объекты инженерной инфраструктуры, ведутся работы по восстановлению ЛЭП и водоснабжения.

"Сегодня доставляем предметы первой необходимости - это вода, средства гигиены, моющие средства. Собираем заявки, в чем люди нуждаются, - бытовая техника и так далее. Все это будет доставлено, люди должны быть обеспечены, дома их восстановлены, чтобы они быстрее вернулись к обычной жизни", - добавил депутат.

Ранее в четверг в пострадавшие от ливней поселения Туапсинского района начали прибывать первые партии гуманитарной помощи. Это свыше 50 тонн бутилированной воды, которую из оперативных штабов будут развозить в подтопленные села и поселки. Предприниматели из Новомихайловского, Шаумянского поселений и города Туапсе собрали 1,5 тонны продуктов, они доставлены в ПВР в селе Небуге и в поселке Новомихайловском, где готовят обеды для прибывших из разных муниципалитетов Кубани волонтеров.

О ситуации в районе

С вечера вторника в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровней воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население. По состоянию на четверг в пунктах временного размещения остаются семь человек, включая двоих детей. Подтопленными были здание районной больницы, четыре детских сада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и еще три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы.