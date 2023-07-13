13 июля, 14:44

Начальника Карелинского лесничества задержали по подозрению в получении взятки

В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Сергея Тетюева меры пресечения в виде заключения под стражу

ТАСС, 13 июля. Начальник Карелинского лесничества филиала ФГКУ "Управление лесного хозяйства и природопользования" Министерства обороны РФ Сергей Тетюев задержан по подозрению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Задержан начальник Карелинского лесничества Тетюев Сергей Александрович по подозрению в получении взятки и злоупотреблении полномочиями", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы, в суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Тетюева меры пресечения в виде заключения под стражу. 

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