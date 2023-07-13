В Курской области в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся дом

Пострадавших нет

ТАСС, 13 июля. Возгорание дома в деревне Елизаветовка Курской области произошло во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Кроме этого, пробита газовая труба, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

"Деревня Елизаветовка Глушковского района подверглась обстрелу со стороны Украины. В результате в одном из домов произошло небольшое возгорание, в двух домах выбиты окна, пострадали фасады, заборы. Также перебита газовая труба", - написал Старовойт.

Губернатор уточнил, что пострадавших среди населения деревни нет. Всего насчитали четыре прилета. "Обязательно будет оказана помощь всем собственникам", - добавил Старовойт.