13 июля, 14:49
Военная операция на Украине

В Курской области в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся дом

Пострадавших нет

ТАСС, 13 июля. Возгорание дома в деревне Елизаветовка Курской области произошло во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Кроме этого, пробита газовая труба, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

"Деревня Елизаветовка Глушковского района подверглась обстрелу со стороны Украины. В результате в одном из домов произошло небольшое возгорание, в двух домах выбиты окна, пострадали фасады, заборы. Также перебита газовая труба", - написал Старовойт.

Губернатор уточнил, что пострадавших среди населения деревни нет. Всего насчитали четыре прилета. "Обязательно будет оказана помощь всем собственникам", - добавил Старовойт. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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