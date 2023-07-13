Замминистра цифрового развития Паршина задержали по подозрению в коррупции

Ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следователи задержали заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом ТАСС сообщила в четверг официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", - подтвердила Петренко, отвечая на вопрос агентства.

Следователи просят Басманный суд Москвы отправить Паршина в СИЗО.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение", - сказала представитель суда. Заседание начнется в ближайшее время.

В отношении Паршина проводится расследование, подтвердили в пресс-службе Минцифры. Там отметили, что содействуют правоохранительным органам по этому делу.

"В связи с проводящимся в отношении замглавы Минцифры Максима Паршина расследованием, министерство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам", - заявили в министерства. Суть дела там не уточнили.

Максим Паршин родился 23 июля 1976 года в Мытищах Московской области. Окончил в 1998 году Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

С 2002 по 2013 год работал на различных должностях в Министерстве экономического развития РФ, где отвечал за развитие электронных госуслуг. В феврале 2013 года назначен на должность заместителя генерального директора "Почты России". В 2014-2015 годах работал заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости. 16 августа 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Паршина заместителем министра цифрового развития РФ. Он занимался программой поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.