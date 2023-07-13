В Свердловской области ввели режим ЧС из-за пожаров

В департаменте информационной политики региона отметили, что это позволит привлечь максимум возможных ресурсов для ликвидации возгораний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

"Евгений Куйвашев ввел в лесах режим ЧС регионального характера. В соответствии с указом, подписанным главой региона, режим ЧС начинает действовать уже с 13 июля. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов", - говорится в сообщении.

По данным департамента, установлен региональный уровень реагирования. Введение режима ЧС в лесах позволит привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров.

В среду в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали открытое горение. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено два уголовных дела. По последним данным, в пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья.