В МЧС сообщили, что ураган оставил без света 16 населенных пунктов Хакасии

Число отключенных потребителей уточняется

ТАСС, 13 июля. Ураган стал причиной ограничения электроснабжения в 16 населенных пунктах, включая Абакан, в Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Поступило сообщение об ограничении подачи электроснабжения в 16 населенных пунктах 5 муниципальных образований: Усть-Абаканский район (населенные пункты Доможаков, Трояков, Тутатчиков, Сапогов, Усть-Бюрь, Чапаево), Боградский район (населенные пункты Троицкое, Верх-Ерба, Таежная, Полиндейка), МО Орджоникидзевский район (населенные пункты Кобяково, Кожухово) Аскизский район (населенные пункты Вершина Теи, Апчинаев, Бельтирское) и частично город Абакан", - сообщили в ведомстве.

Число отключенных потребителей уточняется. По данным регионального главка МЧС, в четверг в Хакасии прошел ураган с ветром до 25 м/с, дождь, гроза.

В республике из-за неблагоприятного прогноза погоды до 10 сентября действует режим повышенной готовности. В июле-августе в республике ожидаются ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра с порывами 15-20 м/с, местами 25 м/с и более.