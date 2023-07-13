В Новосибирске при аварийной посадке самолета пострадали три человека

Региональная транспортная прокуратура организовала проверку

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали при аварийной посадке легкомоторного самолета в Новосибирске. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Трое пострадавших. Предварительно, врачи скорой помощи оценили их состояние как легкой и средней степени тяжести", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе регионального главка МЧС рассказали, что частный легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в лесном массиве около городского аэропорта "Северный" в Заельцовском районе Новосибирска, горения не произошло. На борту находились три человека.

Всего реагировали 19 человек и 6 единиц техники из числа бригад медиков, специалистов муниципальной аварийно-спасательной службы города и сотрудники МЧС России.

В Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры добавили, что Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка по факту жесткой посадки частного легкомоторного самолета. По предварительным данным, самолет совершал частный полет. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются.

Ранее сообщалось об одной пострадавшей.