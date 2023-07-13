Экс-сенатора от Рязанской области Петину арестовали на два месяца по делу о взятке

Об обстоятельствах совершения преступления на данный момент не сообщается

ТАСС, 13 июля. Советский районный суд Рязани заключил под стражу на два месяца бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области и экс-сенатора от региона Ирину Петину, обвиняемую в получении взятки, сообщили в пресс-службе суда.

"Удовлетворено ходатайство следователя <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области П., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 9 сентября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что речь идет об Ирине Петиной. Об обстоятельствах совершения преступления на данный момент не сообщается.

Петина с 2011 по 2020 годы занимала должность заместителя министра здравоохранения Рязанской области. Курировала отделы бухгалтерского учета и отчетности, государственных закупок и правового обеспечения, а также планово-финансовый отдел. В 2020-2022 годах была членом Совета Федерации от Рязанской области.