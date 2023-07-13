В Вологде отравившихся посетители суши-бара выписали из стационара

Всего зафиксировали 15 пострадавших

ТАСС, 13 июля. Отравившиеся посетители суши-бара Yanki izakaya в Вологде выздоровели и выписаны из Вологодской инфекционной больницы. Всего отравились 15 человек, из них восьми потребовалась госпитализация, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения области.

"Всего на сегодня зафиксировано 15 пострадавших от отравления в суши-баре в Вологде, в том числе один ребенок шести лет. Из них восемь человек были госпитализированы, они выздоровели и выписаны. Остальные лечились амбулаторно", - сообщили ТАСС в департаменте.

Работа заведения приостановлена. Управление Роспотребнадзора по области проводит эпидрасследование, результаты его неизвестны. Следственный отдел по Вологде СУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).