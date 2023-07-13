В Туапсинском районе почти 11 тыс. жителей остаются без электричества из-за непогоды

К ликвидации последствий направили более 1,2 тыс. человек и большое количество техники

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Почти 11 тыс. жителей Туапсинского района на Кубани остаются без электричества из-за непогоды, выведены из строя около 200 трансформаторных подстанций. Об этом в Telegram-канале в четверг сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Ламейкин.

"Выехал в Туапсинский район, проводили обход жилых кварталов, общались с людьми, оценивая ущерб и выявляя проблемы, требующие срочного решения. Здесь подтоплено без малого 700 домов, частных и многоэтажных, но самая большая проблема - это восстановление электроснабжения. Почти 200 трансформаторных подстанций вышли из строя, оставив без электричества почти 11 тысяч жителей", - написал депутат.

По его утверждению, все службы в круглосуточном режиме оказывают помощь пострадавшим. К ликвидации последствий непогоды направлено более 1,2 тыс. человек, большое количество техники. В пятницу будут проведены приемы граждан в пострадавших поселениях.

С вечера вторника в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население. По состоянию на четверг в пунктах временного размещения остаются семь человек, включая двоих детей.

Были подтоплены райбольница, четыре детсада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы. В результате непогоды четыре человека погибли, двое пропали без вести.