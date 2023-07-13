В Самаре суд арестовал женщину по подозрению в приготовлении к госизмене

Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца

САМАРА, 13 июля. /ТАСС/. Самарский районный суд Самары арестовал женщину, которая склоняла местного жителя к участию в боевых действия против Вооруженных сил РФ на территории Украины. Об этом сообщается на сайте суда.

"13 июля в отношении Евтушенко П. С., склонявшей жителя города Самары к совершению государственной измены, <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 11 сентября включительно", - говорится в сообщении судебной инстанции.

Женщина хотела, чтобы самарец вступил в запрещенную в РФ террористическую организацию "Легион "Свобода России", входящую в ВСУ, для участия в боевых действиях против ВС РФ на территории Украины. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к госизмене).