В Красноярском крае из-за урагана пострадали женщина и ребенок

В региональном главка МЧС сообщили, что они приехали в больницу до прибытия спасателей

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Дерево упало на машину во время урагана на юге Красноярского края, в результате пострадали женщина и ребенок. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"На юге Красноярского края бушует непогода. В селе Селиваниха Минусинского района Красноярского края дерево упало на машину, стоявшую на берегу Енисея. В результате пострадали женщина и ребенок, они на попутном транспорте отправились в больницу до прибытия спасателей", - говорится в сообщении.

По данным администрации Минусинского района, из-за ухудшение погоды произошло аварийное отключение электроэнергии в Минусинске. "Время окончания восстановительных работ пока неизвестно", - пояснили в администрации.

Вечером 13 июля и в течение суток 14 июля в центральных и южных районах Красноярского края синоптики прогнозировали очень сильные дожди, град, усиление ветра до 25 м/с и более.