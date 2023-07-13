В ЛНР возобновили подачу газа абонентам двух районов

Речь идет о Новопсковском и Белокуракинском муниципальных округах

ЛУГАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты предприятия "Луганскгаз" восстановили подачу газа абонентам Новопсковского и Белокуракинского муниципальных округов в Луганской Народной Республике, приостановленную из-за ремонта на газопроводе. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба предприятия.

"По состоянию на 16:00 мск сварочные работы на газопроводе были завершены и специалисты приступили к заполнению системы. По состоянию на 18:00 мск все ранее отключенные абоненты были вновь подключены к системе газоснабжения", - сказал сотрудник пресс-службы предприятия.

В пресс-службе "Луганскгаза" ТАСС сообщали, что около 1,1 тыс. абонентов в Новопсковском и Белокуракинском муниципальных округах остались без газа из-за ремонта на газопроводе.