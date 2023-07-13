13 июля, 16:58
Военная операция на Украине

МЧС сообщило о гибели пожарного при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Еще пятеро его коллег пострадали, добавили в ведомстве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Один пожарный погиб и пятеро его коллег пострадали в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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"В результате обстрела от полученных травм умер пожарный Сергей Бондин, который в это время находился в помещении гаража. Также во время обстрела пострадали пятеро сотрудников пожарно-спасательной части, которые на данный момент госпитализированы в лечебное учреждение Горловки", - сказали в МЧС.

Погибшему было 32 года, он служил в МЧС с 2020 года. "Каждый раз рискуя собой, пожарный выезжал на места возгораний, спасал людей и ликвидировал пожары", - добавили в МЧС.

Снаряд упал перед воротами пожарной части. Также разрушены две пожарные автоцистерны. 

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