МЧС сообщило о гибели пожарного при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Еще пятеро его коллег пострадали, добавили в ведомстве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Один пожарный погиб и пятеро его коллег пострадали в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В результате обстрела от полученных травм умер пожарный Сергей Бондин, который в это время находился в помещении гаража. Также во время обстрела пострадали пятеро сотрудников пожарно-спасательной части, которые на данный момент госпитализированы в лечебное учреждение Горловки", - сказали в МЧС.

Погибшему было 32 года, он служил в МЧС с 2020 года. "Каждый раз рискуя собой, пожарный выезжал на места возгораний, спасал людей и ликвидировал пожары", - добавили в МЧС.

Снаряд упал перед воротами пожарной части. Также разрушены две пожарные автоцистерны.