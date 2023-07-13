Суд в США перенес приговор россиянину Клюшину на 31 июля

Вынесение приговора изначально планировалось на начало мая, однако заседание несколько раз откладывалось по различным причинам

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Суд в Бостоне перенес приговор признанному виновным в кибермошенничестве россиянину Владиславу Клюшину с 18 июля на 31 июля. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"Вынесение приговора теперь назначено на 31 июля", - сказал представитель суда.

Приговор Клюшину изначально планировалось вынести в начале мая, однако заседание несколько раз откладывалось по различным причинам. В последний раз заседание переносилось по ходатайству защиты. Американские СМИ ранее называли Клюшина одним из возможных участников обмена заключенными между Россией и США.

В феврале жюри присяжных признало Клюшина виновным по четырем пунктам обвинения. Россиянину вменяются преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничества с применением электронных средств или мошенничества с ценными бумагами, соучастие в мошенничестве с применением электронных средств, соучастие в незаконном доступе к компьютерам и соучастие в мошенничестве с ценными бумагами. Свою вину Клюшин не признал. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Россиянин был задержан в марте 2021 года в Швейцарии, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте. В декабре 2021 года Клюшин был экстрадирован в США. Власти России также добивались его выдачи.