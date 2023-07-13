Энергетики из соседних регионов помогут восстановить энергоснабжение Хакасии после урагана

В 16 населенных пунктах республики ограничили подачу электричества

ТАСС, 13 июля. Аварийно-восстановительные бригады из Красноярского края и Кемеровской области будут привлечены к восстановлению электроснабжения в Хакасии, где произошли аварийные отключения из-за урагана. Об этом ТАСС сообщили в компании "Россети Сибирь".

"К аварийно-восстановительным работам привлечено 10 бригад "Хакасэнерго" (31 человек). Еще 5 бригад со спецтехникой и оборудованием, а также 9 резервными источниками электроснабжения выдвигаются из "Красноярскэнерго" и "Кузбассэнерго-РЭС". Аварийно-восстановительные работы продолжатся и ночью. Повреждение линии электропередачи является серьезным, поэтому часть потребителей планируется подключить к утру 14 июля", - сообщили в компании, добавив, что энергетики взаимодействуют с мэрией Абакана и региональным главком МЧС.

Сейчас рассматривается возможность переключения потребителей, в первую очередь, социально значимых объектов, по резервной схеме. Мэрия Абакана перезапитывает социальную инфраструктуру и подключает ее к дизель-генераторам. По данным компании, выявлено 11 железобетонных опор, поврежденных грозой. Сотрудники ГИБДД следят за безопасностью передвижения транспорта, автомобильное движение по дороге Абакан - Ташеба частично ограничено.

Ранее региональный главк МЧС сообщал, что в республике в четверг прошел ураган с порывами ветра до 25 м/с, дождь, гроза.

Из-за урагана ограничено электроснабжение в 16 населенных пунктах, в том числе и частично в Абакане.

В республике из-за неблагоприятного прогноза погоды до 10 сентября действует режим повышенной готовности. В июле-августе в республике ожидаются ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра с порывами 15-20 м/с, местами 25 м/с и более.