Миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Карабахе

Пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано за минувшие сутки в Шушинском районе Нагорного Карабаха, пострадавших нет. Об этом говорится в распространенном в четверг бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.