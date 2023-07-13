Шадаев считает, что арест Паршина не отразится на работе Минцифры

Глава ведомства также призвал сотрудников министерства оказывать необходимое содействие следствию

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что ситуация с арестом замминстра цифрового развития Максима Паршина никак не повлияет на результаты работы Минцифры. Об этом он написал во внутреннем чате для сотрудников, подлинность сообщения подтвердила пресс-служба министерства.

В своем сообщении министр заявил, что тема является "крайне непростой" и призвал сотрудников "пережить, перетерпеть". "Да, в нас сейчас полетят стрелы, будет много критики. И это понятно. Тень отброшена на всю нашу работу. Но исходим из того, что многое сделано, нам есть чем гордиться, и даже это событие не перечеркнет этих результатов. Сохраняйте спокойствие, выдержку. Уверен, эта ситуация не отразится на наших планах. А у нас их много", - написал Шадаев.

Он также призвал сотрудников министерства оказывать необходимое содействие следствию.

Следователи задержали заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина по подозрению в коррупции. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В министерстве отметили, что в отношении Паршина проводится расследование, а сотрудники содействуют правоохранительным органам по этому делу.