ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково из-за данных о росте цен авиабилетов на 40%

Виталий Ванцев ранее заявил, что в этом году стоимость авиабилетов на внутренних направлениях может увеличиться на 15-20%, а на международных - на 40%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережение совладельцу Внуково Виталию Ванцеву из-за его заявления о возможном росте стоимости авиабилетов на международные рейсы на 40%. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте службы.

"ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на авиабилеты. <...> Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок", - отмечается в сообщении.

Ранее сегодня в интервью РБК совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил, что в этом году стоимость авиабилетов на внутренних направлениях может увеличиться на 15-20%, а на международных - на 40%. В июне генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский сообщал журналистам, что стоимость билетов за первые пять месяцев 2023 года выросла в среднем на 10%. При этом сегодня заместитель министра транспорта Игорь Чалик говорил, что стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в январе - мае этого года увеличилась на 6,2%, или на 420 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом информация о том, что стоимость билетов может вырасти на 40%, не имеет оснований.

В ФАС напомнили, что закон о защите конкуренции запрещает любые действия, которые могу привести к установлению и поддержанию монопольно высокой цены.

"Ведомство напоминает о запрете согласованных действий хозяйствующих субъектов - конкурентов, если такие действия приводят к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок", - отмечается в сообщении.