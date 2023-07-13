В Москве суд арестовал главу "Бюджетные и финансовые технологии" по делу о даче взятки

Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 12 сентября гендиректора ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александра Моносова. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Басманным районным судом города Москвы рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения. В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Моносова Александра Наумовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", - сказала представитель суда.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что Моносов передал взятку замминистра цифрового развития Максиму Паршину.