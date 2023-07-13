Замминистра цифрового развития Паршина поместили под домашний арест

Решение об аресте в силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманным районным судом города Москвы рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина Максима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", - сказала представитель суда.

Решение об аресте чиновника в силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.