В Москве столкнулись два грузовика

Один из них загорелся

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Два грузовых автомобиля столкнулись на западе Москвы на Рябиновой улице в районе дома 55, в результате один из автомобилей загорелся. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Рябиновой улице (в районе д. 55) столкнулись два грузовых автомобиля. Вследствие столкновения один из автомобилей загорелся", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, отмечается в публикации. Перекрыт съезд с улицы Генерала Дорохова на улицу Рябиновая.