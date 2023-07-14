Военные Украины обстреляли Докучаевск и Донецк

В Донецке удар пришелся по Куйбышевскому и Киевскому районам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Украинские войска выпустили 11 снарядов до Докучаевску и Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлениям: 00:05 - н. п. Елизаветовка - н. п. Докучаевск, выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.

Спустя пять минут был зафиксирован обстрел по направлению населенный пункт Уманское - Донецк, удар пришелся по Куйбышевскому и Киевскому районам. Было выпущено 6 снарядов калибром 155 мм.

За прошедшие сутки украинские военные 36 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, был ранен один гражданский.