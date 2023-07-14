В Оттаве торнадо повредил 125 жилых домов

Пострадал один человек

ОТТАВА, 14 июля. /ТАСС/. В южном районе Оттавы Бархэйвен 125 жилых домов получили повреждения в результате торнадо, который образовался во время грозы. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

По информации спасательных служб, один человек получил незначительные травмы. Очевидцы сообщают, что торнадо сформировался примерно на 30-45 секунд. В результате разгула стихии в районе Бархэйвен повалены десятки деревьев и повреждены заборы около жилых домов.

Незадолго до грозы все жители Оттавы получили на свои мобильные телефоны специальное оповещение от национального метеобюро о возможном торнадо. Предупреждение также было распространено в эфире телеканалов и радиостанций. Торнадо - очень редкое явление для этих мест.