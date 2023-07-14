В Южно-Сахалинске из-за дождей подтопило дачные участки, дворы и дороги

Уровень воды в реках муниципалитета поднялся примерно на 70 см

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Сильные дожди стали причиной подтопления дачных участков, дорог и придомовых территорий в Южно-Сахалинске и его пригородной зоне. Уровень воды в реках муниципалитета поднялся примерно на 70 см, рассказали ТАСС в местном управлении по делам ГО и ЧС.

"Подтоплены часть дачных территорий, подъезды некоторых многоквартирных домов, дворы, некоторые дороги", - рассказал собеседник агентства. Точное количество подтопленных объектов пока не сообщается.

За предыдущие сутки на территории Южно-Сахалинского городского округа выпало 54 мм осадков - примерно 63% от месячной нормы. В режим повышенной готовности были приведены все соответствующие службы, специалисты следят за проблемными участками дорог. Ночью работала дежурная бригада.

Ранее спасатели объявляли экстренное предупреждение на юге Сахалина из-за сильных дождей, которые не прекращались на протяжении нескольких последних дней. Прогнозировался резкий подъем воды в реках на 50-100 см.

На данный момент осадки прекратились. По прогнозу синоптиков, погода на Сахалине с сегодняшнего дня будет улучшаться.