В Приморье воспитанник спецшколы ранил ножом подростка

Возбуждено уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Воспитанник спецшколы в приморском городе Уссурийске ранил ножом в живот другого подростка и самовольно покинул территорию учреждения. Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сообщила в пятницу пресс-служба территориального управления Следственного комитета.

"В ночь на 13 июля 2023 года в городе Уссурийске между воспитанниками спецшколы возник конфликт, в ходе которого один подросток нанес удар ножом в область живота другого, причинив тяжкий вред здоровью. По данному факту следственным отделом по городу Уссурийску СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Уточняется, что по подозрению в совершении преступления задержан 16-летний воспитанник спецшколы.

В то же время в пресс-службе территориального управления МВД сообщили, что в результате конфликта между воспитанниками спецшколы госпитализированы с травмами были два подростка в возрасте 15 и 16 лет. После происшествия подросток с четырьмя приятелями самовольно покинули учреждение. Потерпевшим оказали квалифицированную медицинскую помощь. Группу сбежавших подростков нашли и задержали в селе Васильевка.