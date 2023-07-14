Японская ракета-носитель Epsilon S взорвалась во время испытаний двигателя

В результате инцидента никто не пострадал

ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Небольшая ракета-носитель Epsilon S, разрабатываемая Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), взорвалась в пятницу во время испытаний двигателя второй ступени. Это следует из трансляции, которая велась на канале NVSlive в Youtube.

Взрыв произошел примерно через минуту после начала испытаний двигателя. К месту инцидента направлены пожарные расчеты.

Как сообщает телеканал NHK, в результате инцидента никто не пострадал.

С 2013 года JAXA провело пять успешных запусков Epsilon и один неудачный. Твердотопливная трехступенчатая ракета серии Epsilon разработана JAXA совместно с авиастроительной корпорацией IHI. Длина Epsilon S составляла 26 м, диаметр - 2,5 м, грузоподъемность - от 590 до 700 кг.

Epsilon S - это новая модификация с усовершенствованным обтекателем, которая должна прийти на замену Epsilon. Ввод новой ракеты в эксплуатацию намечен на 2024 год.