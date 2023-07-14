В Приамурье возбудили уголовное дело по факту заражения 17 детей в детском саду

Суд приостановил работу учреждения на 90 суток

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Следователи Амурской области возбудили уголовное дело по факту заражения 17 детей вирусной инфекцией в детском саду в поселке Прогресс, сообщается в пятницу в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Райчихинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 3 по 10 июля 2023 года сотрудники детского сада в поселке Прогресс не соблюдали требования безопасности жизни и здоровья детей. В результате несколько воспитанников заразились вирусной инфекцией, 17 детей обратились за медицинской помощью. На основании материалов, собранных региональным управлением Роспотребнадзора, суд приостановил работу сада на 90 суток.

По информации регионального Роспотребнадзора, массовое заражение произошло после того, как в сад пришел больной ребенок, а сотрудники формально отнеслись к проведению "утренних фильтров" и нарушили правила мытья посуды, обработки игрушек, обеззараживания воздушной среды в помещении группы, дезинфекции. Также сотрудники детсада несвоевременно сообщили родителям о заболевании детей.

На данный момент в учреждении отобраны необходимые пробы, назначены судебные экспертизы. Следователь изъял документацию, идут допросы персонала учреждения и родителей пострадавших детей. Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о происшествии с детьми.