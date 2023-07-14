В Хабаровском крае площадь лесных пожаров превысила 96 тыс. га

На территории региона зарегистрировали 56 возгораний

ХАБАРОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Огонь в лесах в Хабаровском крае распространился на территорию площадью свыше 96 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Министерства лесного хозяйства и лесопереработки в пятницу.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 56 пожаров на общей площади 96,39 тыс. га", - говорится в сообщении. Накануне огнем было охвачено свыше 77,7 тыс. га территории региона.

Большинство возгораний приходится на северные районы - Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский. Есть также пожары в Николаевском районе, в районе имени Полины Осипенко, в Ульчском, Солнечном и других районах, уточнили ТАСС в министерстве. На севере возгорания находятся на большом удалении от поселений, они возникли в результате сухих гроз.

К борьбе с огнем привлечено 335 человек, задействовано 19 единиц техники, 9 воздушных судов.

В крае введен режим ЧС, гражданам запрещено посещать леса. Запрещен въезд в леса автомобилей, кроме транспорта, задействованного в тушении пожаров и проведении спасательных работ. Также правительственная комиссия ввела межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края и Якутии. Это повысит оперативность привлечения федеральных и региональных сил лесопожарных формирований и других сил и средств.

Всего с начала пожароопасного сезона в крае произошло 442 пожара на общей площади свыше 295,8 тыс. га.