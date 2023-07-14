Количество населенных пунктов Хакасии, где ограничено электроснабжение, выросло до 62

К восстановительным работам привлекли 19 районных бригад энергетиков: 70 человек и 28 единиц техники

ТАСС, 14 июля. Число населенных пунктов в Хакасии, где из-за сильного ветра ограничено электроснабжение, увеличилось до 62. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Мы держим на контроле ход восстановительных работ после вчерашней грозы. По данным оперативно-дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях нарушение электроснабжения произошло в восьми муниципальных образованиях: г. Абакан, Орджоникидзевский, Ширинский, Боградский, Бейский, Усть-Абаканский, Аскизский, Алтайский районы, это 62 населенных пункта, 30 233 жилых дома различной этажности", - говорится в сообщении.

Ранее в Хакасии и на юге Красноярского края прошел ураган с порывами ветра до 25 м/с, прошли дождь, гроза. В Минусинске пострадали двое человек, было разрушено три автомобиля. В Хакасии было ограничено электроснабжение в 16 населенных пунктах, в том числе частично в Абакане.

По данным МЧС, ориентировочное время восстановления электроснабжения 20:00 (16:00 мск). "На ликвидацию привлечены 19 районных бригад энергетиков: 70 человек и 28 единиц техники", - пояснили в ведомстве.

В Минусинске без света остаются 1,5 тыс. человек. "Из-за урагана, который прошел накануне, было отключено электроснабжение. До конца дня оно должно быть восстановлено", - сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе города.