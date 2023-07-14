В Казахстане задержали 18 участников массовых беспорядков

По информации МВД республики, задержание стало очередным этапом ликвидации ОПГ, принимавший активное участие в потасовках в начале 2022 года

АСТАНА, 14 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали 18 членов организованной преступной группировки (ОПГ), участвовавших в массовых беспорядках в январе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По информации ведомства, задержание стало очередным этапом ликвидации ОПГ, главарем которой является Арман Джумагельдиев, принимавший активное участие в потасовках. Несмотря на это, другие члены группировки продолжают заниматься противоправной деятельностью.

"12 июля департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД [Казахстана] совместно с межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры был реализован третий этап спецоперации. Одновременно в городах Астана, Алма-Ата, Шымкент, Актобе, Костанай и Туркестан произведено задержание 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Алма-Ате во время "январских событий". Проведено 36 обысков, изъято несколько обрезов, пистолетов, ножи, кастет, религиозная литература, а также одежда, в которой подозреваемые участвовали в беспорядках", - говорится в сообщении.

В апреле в нескольких регионах Казахстана полиция задержала 12 участников этой ОПГ, причастных к совершению тяжких преступлений. Кроме того, задержаны 53 человека за незаконный игорный бизнес и финансирование данной группировки.

В начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки, участники которых нападали на полицейских и военных. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был отменен режим ЧП. По данным властей, в ходе волнений погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.