В Иркутской области после паводка остаются подтопленными шесть участков

По информации регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровни воды в реках области находятся ниже критических отметок

ИРКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Шесть участков остаются подтопленными в Иркутской области после прошедшего дождевого паводка. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На сегодняшний день остаются подтопленными в населенном пункте Урик Иркутского района две придомовые территории, в садоводствах Ангарского городского округа "Расцвет" и "Виктория-3" - четыре придомовые территории", - говорится в сообщении.

Всего из-за повышения уровня воды в реках в 20 населенных пунктах региона оказались подтопленными, по уточненным данным, более 700 участков, 11 жилых домов.

Продолжаются работы по откачке воды. Жителям также помогают расчищать подворья от нанесенного песка, разбирать завалы. В Слюдянском районе идет восстановление размытой грунтовой дороги, которая ведет к популярному месту отдыха Теплые озера.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровни воды в реках области находятся ниже критических отметок. В пятницу в северных районах местами ожидаются сильные дожди, грозы.