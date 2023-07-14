В Приамурье еще в одном селе ввели карантин из-за бешенства у лис

Речь идет о населенном пункте Раздольное в Тамбовском районе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Карантин по бешенству ввели в селе Раздольное в Амурской области из-за дикой лисицы. Ранее карантин вводился в другом селе Тамбовского района, которое находится в 30 км от Раздольного, сообщается в пятницу на сайте регионального Россельхознадзора.

"На сегодняшний день в селах Грибское и Раздольное установлен карантин по бешенству", - говорится в сообщении. В этих селах обнаружили двух погибших лисиц. Лабораторные исследования показали, что умершие животные были заражены бешенством.

Отмечается, что в Раздольном около территории частного дома дикую лису загрызли собаки. На данный момент собаки привиты и находятся под наблюдением ветеринарных специалистов. Ранее, 11 июля, карантин по бешенству ввели в селе Грибское Благовещенского района из-за лисы, которая напала сначала на собаку, затем на ребенка.

Всего в районах Амурской области за 2023 год зарегистрировали семь случаев бешенства животных.