В Улан-Удэ развернут оперштаб в связи с паводкоопасной обстановкой

На территории города с 13 июля действует режим повышенной готовности

УЛАН-УДЭ, 14 июля. /ТАСС/. Оперативный штаб развернут в Улан-Удэ в связи паводкоопасной обстановкой на реке Селенга. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в мэрии.

"За последние сутки в границах Улан-Удэ уровень воды в Селенге прибавился на 14 см и достиг отметки 232 см. Выход на пойму начинается при уровне 230 см. С сегодняшнего дня начинает работу оперативный штаб", - сообщили в администрации города.

С 13 июля из-за неблагоприятной гидрологической обстановки на территории Улан-Удэ введен режим повышенной готовности. Местные власти, коммунальные службы готовятся к повышению уровня грунтовых.

Обильные осадки шли в Бурятии, в том числе в Улан-Удэ с начала июля. В настоящее время установилась сухая жарка погода. Однако, по данным синоптиков, 17 июля смещение атмосферного фронта вызовет ухудшение погоды, дожди, грозы, порывистый ветер.

Последний раз наводнение в Бурятии произошло осенью 2021 года: большая вода пришла с территории Монголии по Селенге, являющейся главным притоком Байкала. Подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона, затем паводок затронул населенные пункты районов, расположенных вдоль русла реки, а также пригород Улан-Удэ: подтопленными оказались несколько сотен домов, тысячи подворий, люди потеряли урожай, заготовленные дрова. Уровень воды на Селенге доходил почти до 250 см.