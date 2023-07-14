ВСУ семь раз за час обстреляли территорию ДНР

Всего украинские военные выпустили 38 снарядов

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины семь раз за час обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 38 снарядов. Об этом сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как следует из информации в Telegram-канале ведомства, с 06:05 по 07:05 мск по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Макеевке и Горловке было выпущено 38 снарядов калибров 152 мм и 155 мм.