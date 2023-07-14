Пожар в селе Шайдуриха на Урале полностью ликвидировали

Его площадь составила 4,1 тыс. кв. м

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области потушен, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар в с. Шайдуриха Свердловской области полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, специалисты завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. На месте остаются силы и средства для окарауливания населенного пункта.

В среду в селе из-за верхового лесного пожара огонь перешел на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали открытое горение. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено два уголовных дела. По последним данным, во время пожара сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья. В связи с пожарами в лесах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации.