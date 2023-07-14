Суд отправил на принудительное лечение жителя Приангарья, убившего 1,5-годовалого пасынка

Мужчину признали невменяемым

ИРКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к принудительному лечению 23-летнего мужчину, который в сентябре 2022 года убил 1,5-годовалого пасынка, ударив его головой об стену. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Согласно выводам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной по постановлению СК, мужчина признан невменяемым. Во время совершения инкриминируемого деяния он не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими, по психическому состоянию [он] представляет общественную опасность. Суд <…> назначил ему меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", - говорится в распространенном сообщении.

По информации пресс-службы следственного управления СК по Иркутской области, установлено, что мужчина не менее пяти раз ударил мальчика головой об стену. Причиной смерти ребенка стала закрытая черепно-мозговая травма. Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Как сообщал ТАСС, преступление было совершено в Куйтунском районе Иркутской области.