Директора Кузбасского центра гигиенического обучения признали виновным в даче взятки

Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы условно и назначили штраф в размере 2,6 млн рублей

КЕМЕРОВО, 14 июля. /ТАСС/. Суд приговорил к 5 годам условно и штрафу директора Кузбасского центра гигиенического обучения, который передал главе кемеровского управления Роспотребнадзора взятку в размере 1,3 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему директору Кузбасского центра гигиенического обучения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, совершенная в особо крупном размере). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, с выплатой штрафа в сумме 2,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что с июня 2022 года по январь 2023 года мужчина поэтапно передавал главе кемеровского управления Роспотребнадзора деньги за покровительство деятельности его организации. Общая сумма взятки составила 1,3 млн рублей. Для обеспечения исполнения приговора суда на имущество и денежные средства подсудимого был наложен арест на общую сумму более 5,5 млн рублей.

В феврале сообщалось, начальник кузбасского управления Роспотребнадзора Евгений Окс задержан в Кемерове по подозрению в получении взятки от директора Кузбасского центра гигиенического обучения. Уголовное дело в отношении Окса в настоящее время находится в суде на стадии рассмотрения по существу.