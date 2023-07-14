На Сахалине мужчину осудили за ложное сообщение о минировании

Его приговорили к шести годам колонии строгого режима

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Суд приговорил 50-летнего сахалинца к шести годам колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании административного здания. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Сахалинской области.

"Суд с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, ранее судимого и имевшего в период совершения преступления непогашенные в установленном порядке судимости, назначил жителю города Анивы (юг Сахалина - прим. ТАСС) наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на шесть лет", - рассказали в управлении. Приговор вступил в законную силу.

По информации ФСБ, во время судебного заседания подсудимый признал вину в полном объеме.

В феврале этого года мужчина умышленно совершил ложный звонок в дежурную службу Анивского района. Он сообщил о минировании здания контрольно-надзорного органа, нарушив тем самым его работу. Силы следственно-оперативной группы ОМВД России Анивского городского округа были отвлечены на проверку ложной информации. В отношении звонившего возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).