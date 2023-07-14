В Курской области упал беспилотник

Поврежден фасад и остекление многоквартирного дома, сообщил глава региона Роман Старовойт

ТАСС, 14 июля. В городе Курчатове Курской области в пятницу ночью упал украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Поврежден фасад и остекление многоквартирного дома, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

"Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. <...> Частичные повреждения получил многоквартирный дом - у него посечены фасад и остекление", - написал Старовойт.

Власти помогут жителям восстановить поврежденное жилье, пострадавших во время инцидента нет. "Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были", - добавил глава региона.