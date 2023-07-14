Число жертв наводнений на севере Индии выросло до 145

Ливни обрушились на национальный столичный округ Дели, штаты Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, союзную территорию Джамму и Кашмир

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июля. /ТАСС/. Не менее 145 человек погибли на севере Индии в результате вызванных дождями наводнений и оползней. Об этом в пятницу сообщил телеканал India Today.

Ранее сообщалось о более 100 погибших.

С конца июня на севере Индии начался сезон дождей, в период с 8 по 10 июля на регион обрушились ливни из-за комбинации муссонных дождей с притоком влажных воздушных масс из региона Средиземноморья. Ливни обрушились на национальный столичный округ Дели, штаты Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, союзную территорию Джамму и Кашмир.

По данным правительства Химачал-Прадеш, в период с 24 июня по 13 июля жертвами стихии стал 91 человек. Полностью разрушены более 600 зданий, еще более тысячи повреждены. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. Несколько сотен туристов были вынуждены дожидаться эвакуации в течение нескольких дней из-за размыва дорог. Метеорологи прогнозируют в штате дожди в ближайшие дни, также существенные осадки ожидаются в соседнем Уттаракханде.

Сильные дожди также привели к тому, что уровень воды в реке Ямуна, проходящей через Дели, достиг рекордной отметки в 208,66 м. Это не привело к серьезным разрушениям в городе, но прибрежные районы и дороги частично затоплены. Власти эвакуировали почти 24 тыс. человек.