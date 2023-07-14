Суд приговорил экс-руководителя УКС Пермского края к девяти годам колонии за мошенничество

Дмитрию Левинскому также назначили штраф в размере 15 млн рублей

ПЕРМЬ, 14 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего руководителя управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрия Левинского и его подчиненного Виталия Габова к девяти и пяти годам лишения свободы соответственно за мошенничество при строительстве зоопарка в Перми. Об этом в пятницу сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил путем частичного сложения с приговором Ленинского районного суда Перми назначить Левинскому наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. <...> Габову назначить наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - огласил решение судья на процессе. Также Левинскому назначен штраф в размере 15 млн рублей.

Левинский и Габов признаны судом виновными в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы). По версии следствия, Дмитрий Левинский, будучи руководителем УКС Прикамья, и его подчиненный Виталий Габов в 2017-2018 годах подписали акты о приемке работ при строительстве нового зоопарка Перми при том, что подрядчиком эти работы не были выполнены. Затем они получили бюджетные средства в счет оплаты. Сумма ущерба краевому бюджету составила более 353 млн рублей. Подсудимые своей вины в совершенных преступлениях не признали.

Ранее Пермский краевой суд ужесточил приговор, вынесенный Левинскому по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве детской поликлиники в Кировском районе Перми. Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима. Также в мае 2021 года и июне 2022 года в отношении Левинского были вынесены два обвинительных приговора за превышение и злоупотребление должностными полномочиями при строительстве социальных краевых инфраструктурных объектов.