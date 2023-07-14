В Северной Осетии фура столкнулась с поездом

Водитель автомобиля госпитализирован

ТАСС, 14 июля. На перегоне Муртазово - Эльхотово в Северной Осетии произошло столкновение поезда № 34 Москва - Владикавказ и фуры. Жертв нет, задержка поезда составит ориентировочно около двух часов. Об этом сообщает в пятницу региональное управление МЧС.

"В 08:01 мск 14 июля в дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде в селе Эльхотово столкнулись поезд Москва - Владикавказ и фура. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Задержка поезда ориентировочно составит два часа", - сообщает ведомство.

К ликвидации последствий ДТП от МЧС России привлекаются 11 человек и 3 единицы техники.

О задержках поездов

Задержки пассажирских поездов № 34 Москва - Владикавказ, № 680 Адлер - Владикавказ, № 251 Владикавказ - Санкт-Петербург прогнозируются из-за ДТП на железнодорожном переезде, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"В результате ДТП была повреждена контактная сеть. ОАО "РЖД" принимают необходимые меры для ликвидации последствий ДТП. Прогнозируются задержки пассажирских поездов № 34 Москва - Владикавказ, № 680 Адлер - Владикавказ, № 251 Владикавказ - Санкт-Петербург", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля госпитализирован, медицинская помощь потребовалась одному из пассажиров поезда, которая была оказана на месте.

В новость внесены изменения (09:49 мск) - добавляется информация о пострадавших и задержках поездов