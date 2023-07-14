В Приморье в сроке депутата, осужденного за растление, учли проведенное под стражей время

Апелляционные жалобы осужденного и адвоката остались без удовлетворения

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Время содержание под стражей и под домашним арестом учтено в сроке отбывания наказания депутата Законодательного собрания Приморья Артема Самсонова, осужденного судом первой инстанции на 13 лет колонии за растление малолетнего. Об этом ТАСС сообщили в Приморском краевом суде.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда от 14 июля 2023 года приговор в отношении Самсонова А. А. изменен в части судьбы одного из вещественных доказательств. В срок наказания Самсонова А. А. зачтено время его содержания под стражей и нахождения под домашним арестом. В остальном приговор от 20 сентября 2022 года оставлен без изменения, апелляционные жалобы (с дополнениями) осужденного и адвоката - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года Ленинский районный суд Владивостока признал Самсонова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ему было назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.

В феврале 2023 года Приморский краевой суд в порядке рассмотрения апелляции отменил этот приговор. Уголовное дело было передано на новое судебное разбирательство в новом составе суда первой инстанции. В начале апреля прокуратура Приморского края подала жалобу в кассационный суд, и он отменил апелляционное определение, отправив дело на новое апелляционное рассмотрение.

Самсонов с января 2009 года состоит в КПРФ, является секретарем владивостокского отделения партии. С 2011 года он является депутатом Законодательного собрания Приморского края. В январе комитет Законодательного собрания Приморья по региональной политике, законности и международному сотрудничеству освободил Самсонова от должности заместителя председателя комитета.