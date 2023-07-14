В Петербурге из-за очередного поджога релейного шкафа задержали три поезда

Задержки составляют шесть-семь минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Поезд дальнего следования Петербург - Астрахань, а также два пригородных поезда задержали из-за поджога релейного шкафа на перегоне Обухово - Славянка, сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороге.

"Сегодня, 14 июля, в 01:10 зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Обухово - Славянка Октябрьской железной дороги. По предварительной информации, в результате поджога. В связи с произошедшим были задержаны пригородные поезда № 6526 Любань - Санкт-Петербург на семь минут, № 6804 Мга - Санкт-Петербург на шесть минут и пассажирский поезд № 110 Санкт-Петербург - Астрахань на шесть минут", - рассказали в пресс-службе.

Релейные шкафы на железных дорогах вмещают в себя важную аппаратуру систем железнодорожной автоматики. В мае правоохранительные органы подтверждали ТАСС три случая поджогов этих элементов инфраструктуры в Петербурге. Позже фиксировались новые попытки поджогов.