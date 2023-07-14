В Красноярске осудили экс-главу фонда соцстрахования

Сергея Москвитина приговорили к шести годам колонии строгого режима

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Экс-руководитель отделения Фонда социального страхования по Красноярскому краю Сергей Москвин приговорен к шести годам колонии строгого режима за взятку в размере 1,6 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"Экс-руководитель регионального отделения Фонда социального страхования Сергей Москвин приговорен к шести годам колонии строгого режима за получение 1,6 млн рублей в качестве взяток. <...> Сегодня Кировский районный суд города Красноярска огласил наказание бывшему руководителю реготделения Фонда и заключил его под стражу в зале суда. Дополнительное ему назначены штраф [в размере] 4,5 млн рублей и запрет занимать определенные должности на пять лет. В отношении двух взяткодателей уголовные дела еще рассматриваются в суде", - говорится в сообщении.

По данным суда, за деньги Москвин заключил госконтракты на 190 млн рублей с фирмам-санаториями и ускорил сроки оплаты по ним. "Взяткодатели оказывали услуги по санаторно-курортному лечению детей инвалидов. Всего распределено более 6,5 тыс. путевок на срок от 18 до 21 дней. Отдых предоставлялся в санаториях "Озеро Учум" в Ужурском районе, "Бальзам" в Минусинске и "Родник" в Ачинске. Взятки передавались наличными, а также в пакетах с продуктами и коробках с помидорами под предлогами подарков и благодарностей", - пояснили в прокуратуре.

В частности, директор санатория "Озеро Учум" в конце 2020 года обратился к Москвину с просьбой помочь с контрактами: информировать об аукционах и "отсеивать" возможных конкурентов. "Достигнув договоренности, стороны заключили девять контрактов на 120 млн рублей. За оказанное содействие директор санатория передал своему покровителю 1,1 млн рублей. По такой же схеме действовали и руководители "Родника" и "Бальзама". Владельцы мест отдыха и лечения отблагодарили суммами 200 и 308 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

Обвиняемый заключил с прокурором Красноярского края досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил об обстоятельствах совершенного преступления и дал информацию о взяткодателях.