В Свердловской области ликвидировали самый крупный лесной пожар за сутки

Его площадь составила 2,9 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали самый крупный пожар на площади 2,9 тыс. га в Свердловской области за прошедшие сутки. Продолжают действовать возгорания в 17 муниципалитетах, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, арендаторам лесных участков и добровольцам к вечеру 13 июля удалось ликвидировать лесной пожар в Верхнепышминском районе площадью 2,9 тыс. га, который был самым крупным на территории региона", - говорится в сообщении с уточнением, что в регионе продолжают действовать возгорания в 17 муниципалитетах на общей площади 2,6 тыс. га.

Как уточнили в департаменте, борьбу с природными пожарами ведут более 800 человек, в том числе группировки из Карелии и Тюменской области, а также 192 единицы техники. Были привлечены самолет-амфибия Бе-200 и три вертолета Ми-8.

В среду в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено два уголовных дела. В пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья.